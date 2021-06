Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 gewinnt zuletzt 0,53 Prozent auf 4104,97 Punkte.Paris / London - Nach einem schwachen Wochenauftakt aus Furcht vor womöglich schneller als gedacht steigenden Zinsen sind die Anleger an den europäischen Börsenplätzen am späten Vormittag wieder zurückgekommen. So gewann der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zuletzt 0,53 Prozent auf 4104,97 Punkte. Am vergangenen Freitag hatte der Grosse Verfallstag die Kurse purzeln lassen. Die Talfahrt ging an...

