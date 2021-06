DJ MARKT USA/Erholung in Sicht

Nach einer aufregenden Woche zeichnet sich an der Wall Street am Montag eine Erholung ab. In der Vorwoche hatte der Dow-Jones-Index den höchsten Verlust seit über sieben Monaten verzeichnet, nachdem Vertreter der US-Notenbank signalisiert hatten, möglicherweise früher als bislang erwartet die Zinsen anzuheben. Dies brachte Aktien und Gold massiv unter Druck. "Der Markt ist konzentriert auf die Entwicklung der Zinsen und die Aussagen der Federal Reserve", sagt Nadege Dufosse vom Vermögensverwalter Candriam. Die Aktienkurse dürften trotz verstärkter Volatilität in etwa auf dem aktuellen Niveau verharren, sofern die Marktstimmung sich nicht in eine Richtung verlagere, vermutet sie.

Fahad Kamal von Kleinwort Hambro meint dagegen, das höhere Wirtschaftswachstum und die steigende Inflation dürften in den kommenden Monaten die Aktienkurse stützen, weil die Amerikaner für Waren und Dienstleistungen mehr ausgeben dürften, wenn die Pandemiebeschränkungen aufgehoben werden. Für die meisten Investoren gäbe es keine Alternative zu Aktien.

