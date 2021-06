Der Goldpreis ist im Zuge der jüngsten Aussagen der Federal Reserve unter Druck gekommen. Früher als erwartete Zinserhöhungen stärken dagegen den Dollar. Immerhin hält beim Goldpreis die erste, große Unterstützungsmarke.

Der Markt hat sich schon entschieden

Als am Mittwochabend die Federal Reserve nach ihrer turnusmäßigen Sitzung zur Pressekonferenz lud, hatte der Markt sich schon ein Urteil gebildet. Viele Investoren erwarten nun früher als geplant Zinserhöhungen bzw. ein Ende der Anleihekaufprogramme. Es wird sicherlich nur um eine minimale Erhöhung der Zinsen gehen, vielleicht schon 2022, eventuell auch erst 2023. Dennoch hat die Fed ordentliche Turbulenzen ausgelöst. DIe Aktienmärkte gaben in einem ersten Schrit kräftig nach. Viele Marktteilnehmer erwarten nun, dass Geld vermehrt abgezogen wird und in Zinspapieren landet. Auch wenn Geldmarktfonds und ähnliche Produkte nicht wirklich attraktiv sind aus SIcht von Privatanlegern. Für Institutionelle Anleger spielen sie eine wichtige Rolle.

Goldpreis: Wichtige Unterstützung hält

Auch der Goldpreis musste kräftig Federn lassen und ging am Freitag mit einem Zweimonatstief aus dem Handel. Allein der Verlust in der vergangenen Woche betrug satte -6 Prozent. Die Gewinne aus dem Mai wurden damit komplett eliminiert. Immerhin konnte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...