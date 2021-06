EP New Energies und Leag entwickeln den Energiepark Bohrau und einen weiteren Solarpark auf einer stillgelegten Aschedeponie. Beide Projekte gehörten zur Rekultivierung des Tagebaus Jänschwalde in Form der Nutzung von erneuerbaren Energien. Die erneuerbare Energielandschaft auf rekultivierten Bereichen des Tagebaus Jänschwalde erhält neben dem geplanten 100 MW-Windpark Forst-Briesnig II zwei Solarparks. Dabei handelt es sich um den 400-MW starken Energiepark Bohrau in der Nähe von Forst (Lausitz), ...

