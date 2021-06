Es ist nun mittlerweile knapp drei Wochen her, dass wir an dieser Stelle unsere beiden heutigen Protagonisten Nvidia und Advanced Micro Devices (AMD) das letzte Mal thematisierten. Bereits zum damaligen Zeitpunkt (01.06.) war bei Nvidia eine fulminante Kursrally zu beobachten. Diese hat in den letzten Wochen noch einmal weiteren Treibstoff erhalten… Bleiben wir zunächst jedoch bei Advanced Micro Devices (AMD). Advanced Micro Devices (AMD) - Steht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...