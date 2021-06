Am Montag haben ARD und ZDF die Zusammenlegung ihrer bislang getrennten Mediatheken bekannt gegeben. Dabei behalten die Sender ihre jeweiligen Apps. Die aber greifen künftig auf beide Streaming-Kataloge zu. Künftig müssen sich Nutzerinnen und Nutzer nicht mehr merken, welche Sendung bei der ARD und welche beim ZDF läuft, wenn sie danach in der jeweiligen Mediathek suchen wollen. Wie die Chefs der beiden Sender bestätigen, sollen künftig auch ARD-Sendungen in der ZDF-Mediathek und umgekehrt gefunden werden können. Änderungen zunächst nur "unter der Haube" Auch wenn die Benutzeroberflächen der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...