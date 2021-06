Kitzbühel (ots) - Red Bull X-Alps meets KitzSki \u2500 Legendäres Weltcupfeeling trifft auf das härteste Abenteuerrennen der WeltAm 21. Juni 2021 erreichte Paul Guschlbauer als erster der insgesamt 29 Red Bull X-Alps Athleten mit seinem Gleitschirm um 11:26 Uhr den Turnpoint Hahnenkamm in Kitzbühel. Dort durfte er den Ehrenpreis der Bergbahn Kitzbühel entgegennehmen, ehe er sich wenige Minuten später wieder auf den Weg machte, dicht gefolgt von seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern. Zahlreiche Wanderer jubelten den Sportlern aus der Ferne zu und bestaunten die spektakulären Landung und Starts. Der Turnpoint wurde für die Veranstaltung für die Profisportler und deren Betreuer COVID-konform und weitläufig abgesperrt. Dank der modernen Live-Tracking-Technologie wird jeder Schritt der Sportler für Millionen von Fans zugänglich gemacht. Weitere Informationen zum Live Tracking gibt es auf www.redbullxalps.com sowie Bilder auf kitzski.at (https://www.ots.at/redirect/kitzski).Über Red Bull X-AlpsRed Bull X-Alps, das härteste Abenteuerrennen der Welt, startete am 20. Juni 2021 mit seiner zehnten Ausgabe. Von Salzburg, Österreich aus werden 29 Athletinnen und Athleten aus 15 Nationen die 1.238 km lange Strecke über die Alpen und zurück nur zu Fuß und mit dem Paragleiter bestreiten. Die diesjährige Route ist mit einer komplett neuen Streckenführung die herausforderndste in der Geschichte der Red Bull X-Alps. www.redbullxalps.comPressekontakt:Bergbahn AG KitzbühelElisabeth LaimingerPresse/Marketing+436646118804e.laiminger@kitzski.atpress.kitzski.atOriginal-Content von: Bergbahn AG Kitzbühel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/149211/4947952