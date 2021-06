Nach Begutachtung der ersten Schäden rechnet die AXA insgesamt mit rund 3700 Schadenmeldungen und einer Schadensumme von rund 11 Millionen Franken.Winterthur - Am Samstag und insbesondere am Sonntag gingen in weiten Teilen der Schweiz heftige Gewitter nieder und brachten auch Hagel. Besonders stark betroffen waren die Regionen nördlich von Thun, Malters/Kriens sowie Fribourg. Nach Begutachtung der ersten Schäden rechnet die AXA insgesamt mit rund 3700 Schadenmeldungen und einer Schadensumme von rund 11 Millionen Franken.

Den vollständigen Artikel lesen ...