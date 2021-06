Zürich/Bern (ots) - Pünktlich zum Auftakt der Schulsommerferien lancieren Swiss hospitality collection und Reka ihr Special für kinderfreundliche und erschwingliche Hotelferien. Die Arrangements gibt's zu attraktiven Preisen und sie sind vollumfänglich mit Reka-Geld zahlbar.Wer schon immer mit seiner Familie Lausanne, Luzern, Gstaad oder eine andere Schweizer Destination besuchen wollte - diesen Sommer ist der beste Zeitpunkt dafür. Das Hotel-Special der Swiss hospitality collection beinhaltet zwei Übernachtungen in einem der teilnehmenden Hotels nach Wahl. Kinder übernachten kostenlos, das Frühstück für die ganze Familie ist inbegriffen. Sofern verfügbar, ist sogar ein Upgrade in eine höhere Zimmerkategorie drin. Das Special ist gültig ab 21. Juni bis zum 31. August 2021, ist buchbar über die Webseiten von Reka und Swiss hospitality collection und zahlbar mit Reka-Geld.Mehr SchweizEin Besuch des Olympischen Museums in Lausanne, eine Ausstellung im Verkehrshaus mit anschliessendem Bad im Vierwaldstättersee oder ein Bummel über die Gstaader Flanierpromenade - unser Land bietet Familien vieles. Unzählige Freizeitaktivitäten sind mit Reka-Geld zahlbar. Das Freizeitgeld gibt's vergünstigt bei vielen Schweizer Arbeitgebern, Arbeitnehmerorganisationen und bei Coop.Pressekontakt:Damian Pfister, Vizedirektor, Leiter Reka-Ferien, Tel. +41 31 329 66 83Download Medienmitteilung: https://reka.ch/medienCorinne Balz, Geschäftsführerin Swiss hospitality collection, Tel. +41 79 811 22 29, c.balz@swisshc.chOriginal-Content von: Schweizer Reisekasse (Reka) Genossenschaft, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001101/100873031