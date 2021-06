Am Freitag sorgte Bullard von der St.Louis-Fed für einen herben Abverkauf an den Märkten durch seine Bemerkung, dass es Aufwärts-Risiken für die Inflation geben würde - und dass er erwafrte, dass die Fed Ende 2022 die Zinsen anheben dürfte. James Bullard diskutiert mit dem ebenfalls sehr hawkishen Dallas-Fed Robert Kaplan, der zuvor als einziger in ...

