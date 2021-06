Die Experten der CRU Group sagen voraus, dass die Nachfrage nach Zink, Kupfer und Nickel in den kommenden zwei Jahrzehnten weiter wachsen wird - insbesondere in China, wo Konjunkturmaßnahmen der Regierungen die Nachfrage auf ein noch höheres Niveau könnten, als in Prognosen von vor Beginn der Corona-Krise angenommen! Allerdings wird der Rest der Welt erst einmal noch daran arbeiten, die Verluste des vergangenen Jahres ...

Den vollständigen Artikel lesen ...