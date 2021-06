SK last day L&S- Indikation Cisco CIS 43.75 (18.06.) 44.73/ 44.75 2.26% 16:44:13 American Express AEC1 133.50 (18.06.) 136.35/ 136.55 2.21% 16:44:11 Nike NKE 107.00 (18.06.) 109.02/ 109.06 1.91% 16:43:56 Home Depot HDI 253.80 (18.06.) 258.50/ 258.70 1.89% 16:41:43 Dow Inc. 2OY 52.42 (18.06.) 53.27/ 53.39 1.74% 16:44:13 Travelers Companies PA9 124.55 (18.06.) 123.85/ 124.10 -0.46% 16:44:13 Walt Disney WDP 145.52 (18.06.) 144.72/ 144.84 -0.51% 16:44:10 Amgen AMGN 201.70 (18.06.) 200.25/ 200.55 -0.64% 16:41:51 Coca-Cola KO 45.79 (18.06.) 45.41/ 45.46 -0.76% 16:41:49 Walgreens Boots Alliance WBA 44.23 (18.06.) 43.03/ 43.13 -2.60% 16:41:52 About: boerse-social.com ...

Den vollständigen Artikel lesen ...