Der Bitcoin hat seine Verluste über das Wochenende weiter ausgeweitet und notiert am Montagmorgen über sieben Prozent im Minus bei deutlich unter 33.000 Dollar pro Einheit. Damit droht nun abermals unmittelbar der Rutsch unter die psychologische Marke von 30.000 Dollar. Auch Währungen aus den zweiten und dritten Reihen büßen ähnlich an Wert an.

Den vollständigen Artikel lesen ...