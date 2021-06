Der Ölpreis zeigt gerade im Lichte des stärkeren US-Dollars eine ungewohnte relative Stärke gegenüber anderen Rohstoffen. Dies deutet darauf hin, dass der Ölpreis von anderen Faktoren getrieben wird, welche den Gegenwind des US-Dollars überkompensieren. Sollten diese Faktoren weiter erstarken, könnte ein Bruch der seit 2008 laufenden Abwärtstrendlinie anstehen. In diesem Falle sind Ölpreise von 100 Dollar noch in diesem Sommer zumindest aus charttechnischer Sicht keine Fata Morgana.Einer der wenigen Rohstoffe, die sich in dem Umfeld eines ...

Den vollständigen Artikel lesen ...