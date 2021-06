21.06. 15:13: Amazon rechnet falsche Steuersätze ab und schadet damit den HändlernDas Umsatzsteuer-Berechnungsservice von Amazon weist in manchen Fällen falsche Steuersätze aus. Händler könnten deswegen Ärger bekommen.>> Artikel lesen 21.06. 14:56: Umsatzboom bleibt aus: TV-Sender, Bierbrauer und Adidas klagen über geringes Interesse an der EMDas Interesse an der EM hängt wohl auch mit dem Erfolg der deutschen Nationalmannschaft und dem Weiterkommen im Turnier zusammen.>> Artikel lesen 21.06. 14:33: Amazon Prime Day 2021: Die besten Angebote im Live-TickerAm Amazon Prime Day 2021 gibt es mehr als eine Million Deals. Die besten Angebote zum Prime Day zeigen wir euch in unserer Übersicht.>> Artikel lesen 21.06 ....

