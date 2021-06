DJ XETRA-SCHLUSS/Nach schwachem Beginn aufwärts - Umfeld stützt

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einer schwachen Eröffnung hat der deutsche Aktienmarkt am Montag deutlich ins Plus gedreht. Der DAX gewann 1 Prozent auf 15.603 Punkte. Damit schloss er fast 300 Punkte über dem Tagestief von 15.309 und nur 200 Punkte unter dem jüngsten Rekord von 15.803 Punkten. "Das Umfeld hat sich deutlich verbessert", sagte ein Händler. Besonders gefragt waren die Titel der Autohersteller, die vom festen Dollar profitierten. Auch der MDAX legte zu, der TecDAX bröckelte dagegen etwas ab.

"Im Nachhinein hat die US-Notenbank wohl doch alles richtig gemacht", so der Marktteilnehmer. Mit dem Anstoßen der so genannten Tapering-Diskussion um weniger Anleihenkäufe seien die Rohstoffpreise deutlich gefallen und der Dollar gestiegen, beides drücke nun schon wieder auf die Inflationserwartungen in den USA. Die Renditen langlaufender Anleihen gerieten unter Druck. "Und in Europa verbessern sich über den festen Dollar die Gewinnerwartungen", so der Marktteilnehmer. Mit 1,19 Dollar stand die Gemeinschaftswährung zur Schlussglocke an den Aktienmärkten zwar gut einen halben Cent über den jüngsten Tiefs, aber immer noch deutlich unter den Ständen der vergangenen Wochen.

Im frühen Handel hatte noch die Abwicklung des großen Verfalltermins an den Options-und Future-Märkten vom Freitag auf die Kurse gedrückt. "Das ist nun abgearbeitet", so ein weiterer Marktteilnehmer.

Dollar stützt Daimler und Co

Die Gewinnerseite wurde neben den Autotiteln von den Chemiewerten angeführt, auch ihnen half der Dollar. Im DAX zogen VW um 3,8 Prozent an. Daimler gewannen 3 Prozent und Conti 2,5 Prozent. Unter den Chemietiteln stiegen Covestro um 2,7 Prozent an. Auf der anderen Seite verloren Fresenius 2,2 Prozent und Bayer 1,1 Prozent.

In der zweiten Reihe stiegen Brenntag um 2,1 Prozent auf 78,90 Euro und markierten neue Allzeit-Hochs, der Chemikalienhändler in der vergangenen Woche die Prognose erhöht. Porsche gewannen 3,6 Prozent. K+S konnten sich kräftig um 5,6 Prozent erholen, der Rücksetzer aus der vergangenen Woche wurde damit schon wieder zum Teil aufgeholt. Ein trauriges Debüt im MDAX erlebten dagegen Auto1, die zeitweise neue Allzeit-Tiefs markierten. Zum Schluss konnten sie sich knapp behaupten. Das Minus von 6,9 Prozent bei Freenet lag dagegen ausschließlich an der Dividendenausschüttung.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 15.603,24 +1,00% +13,74% DAX-Future 15.586,00 +1,12% +14,03% XDAX 15.605,35 +1,07% +14,17% MDAX 34.198,71 +0,52% +11,05% TecDAX 3.486,12 -0,09% +8,51% SDAX 16.095,46 +0,57% +9,01% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 172,10 -58 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 21 9 0 3.240,4 61,8 126,3 MDAX 41 19 0 957,5 36,8 86,7 TecDAX 14 15 1 713,0 22,6 55,3 SDAX 43 24 3 203,8 9,2 16,1 ===

June 21, 2021

