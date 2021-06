Der AUD/USD könnte einen Konsolidierungsprozess durchlaufen, bevor er sich möglicherweise in den mittleren Bereich um 0,7400 bewegt, so die Meinung der FX-Strategen der UOB Group. Wichtige Zitate 24-Stunden-Ansicht: "Wir haben das Abwärtsmomentum im AUD unterschätzt, als er auf 0,7478 fiel (wir waren der Ansicht, dass 0,7500 wahrscheinlich nicht in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...