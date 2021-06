Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 macht anfängliche Verluste schnell wett und schliesst 0,71 Prozent höher bei 4112,33 Punkten.Paris - An den europäischen Börsen haben die Anleger am Montag letztlich der Furcht vor womöglich schneller als gedacht steigenden Zinsen getrotzt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 machte anfängliche Verluste schnell wett und schloss 0,71 Prozent höher bei 4112,33 Punkten. Am vergangenen Freitag hatte der Grosse Verfallstag die Kurse purzeln lassen. Die Talfahrt war an diesem Vormittag zunächst...

