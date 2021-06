Der Euro hat sich zu Wochenbeginn etwas von seinen herben Verlusten seit Mittwoch erholt.Frankfurt - Der Euro hat sich am Montag etwas von seinen herben Verlusten der vergangenen Woche erholt. Am Nachmittag stieg der Kurs der Gemeinschaftswährung wieder über 1,19 Dollar und erreichte ein Tageshoch bei 1,1911 Dollar. Der Euro wurde damit einen halben Cent höher gehandelt als am Morgen. Gegenüber dem Franken sank der Euro leicht auf den Kurs von 1,0941 Dollar. Derweil fiel der Greenback...

