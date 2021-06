Baar (awp) - Die Blackstone Resources AG plant ihre US-Tochtergesellschaft Blackstone Technology GmbH in den USA an die Börse zu bringen. Damit soll neues Kapital beschafft und das Aktionariat erweitert werden. Blackstone sei bereits in Gesprächen mit einer Reihe von grossen Private-Equity-Firmen und Investmentbanken, teilte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...