US-Staatsanleihen haben die neue Handelswoche mit Kursverlusten begonnen. Die deutliche Erholung an der New Yorker Aktienbörse habe die Festverzinslichen belastet, hieß es von Marktbeobachtern. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel am Montag um 0,13 Prozent auf 132,21 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen betrug 1,48 Prozent.Generell hat sich die Angst vor perspektivisch ...

