TAGESVORSCHAU: Termine am 22. Juni 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 22. Juni:

TERMINE UNTERNEHMEN

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 14:00 DEU: BioNTech, Hauptversammlung (online)

14:30 USA: Mastercard, Hauptversammlung

DEU: Bike24, voraussichtlich Ende der Zeichnungsfrist



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 06/21

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 05/21 (endgültig) 09:00 CHE: KOF: Sommerprognose 2021

09:00 CHE: SNB Zahlungsbilanz Q1/21

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 05/21

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 05/21

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 06/21

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 06/21 (vorab)

20:00 USA: Anhörung Fed-Chef Jerome Powell vor einem Ausschuss des Repräsentantenhauses zur Corona-Politik der Fed 22:30 USA: API-Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: Fortsetzung BDI-Tag der deutschen Industrie + 08.00 Pk BDI-Präsident Siegfried Russwurm und BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang + 10.00 Rede Russwurm

+ 10.20 Statement Bundeskanzlerin Angela Merkel

+ 11.15 Rede Bundesfinanzminister Olf Scholz

+ 15.00 Diskussionsrunden u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, Armin Laschet (CDU), Olaf Scholz (SPD), Annalena Baerbock (Grüne), Christian Lindner (FDP), Markus Söder (CSU), Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz DEU: Pk zum Deutschen Bauerntag 2021 unter dem Motto "Zukunft Landwirtschaft" (23./24.6.), Berlin + 11.00 Online-Pk mit dem Präsidenten des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied 09:00 DEU: Konferenz Finanzplatztag der "Börsenzeitung" (online) u.a. mit Axel Weber (UBS) und Joachim Wuermeling (Bundesbank) 09:30 DEU: Pressekonferenzen zum Abschlussbericht des Wirecard-Untersuchungsausschusses + 09.30 Übergabe Abschlussbericht an Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble + 10.00 CDU/CSU-Bundestagsfraktion

+ 11.00 FDP-Bundestagsfraktion

+ 12.30 AfD-Bundestagsfraktion

+ 13.30 SPD-Bundestagsfraktion

11:00 DEU: Creditreform zur Insolvenzen im 1. Halbjahr 2021 in Deutschland 11:00 DEU: Online-Pk der Helaba-Tochter Frankfurter Bankgesellschaft Gruppe: Rückblick 2020 und Ausblick 2021, Frankfurt/M. 11:30 DEU: Online-Pressegespräch Berenberg: "Wirtschaft und Kapitalmärkte: Goldene Zwanziger Jahre nach der Pandemie?" mit Berenberg-Chefvolkswirt Holger Schmieding DEU: EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen kommt nach Deutschland und überbringt Bescheid zu Corona-Aufbauhilfen + 12.20 Begrüßung der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen durch Bundeskanzlerin Angela Merkel + 12.25 Virtuelle Besichtigung eines vernetzten Gesundheitsamtes in Köln

+ 12.45 Gemeinsame Pk

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi