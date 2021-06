Sofia, Bulgarien (ots/PRNewswire) - Atos ist ein weltweit führender Anbieter für digitale Transformation mit 110.000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 12 Milliarden Euro. Als europäischer Marktführer für Cybersecurity sowie Cloud und High Performance Computing bietet die Atos-Gruppe maßgeschneiderte, ganzheitliche Lösungen für sämtliche Branchen in 73 Ländern.Um auch gegen Hyperscaler zu bestehen, den Umsatz von Atos Virtual Oracle Computing (VOC) Hotel zu steigern und den Profit aus diesem Dienst zu maximieren, musste die Gruppe ihre Plattform hochrüsten. Deshalb wurde das Projekt VOC Hotel 2.0 mit dem Ziel lanciert, weiterhin hochqualitative Dienste bereitzustellen und dabei gleichzeitig den Betriebs-Overhead zu reduzieren. Atos brauchte eine äußerst zuverlässige Speicherlösung mit einer an das Preismodell für Kunden von VOC Hotel abgestimmten Pay-per-Use-Abrechnung. Idealerweise würde die Lösung auf kostengünstiger Hardware laufen, wobei erweiterte Funktionen von Software bereitgestellt werden sollten.Atos wählte die Plattform StorPool Storage (https://storpool.com/?utm_source=prnewswire&utm_medium=link&utm_campaign=storpool-atos-announcement) aufgrund der außerordentlichen Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit aus, die das Unternehmen in einem StorPool-System erleben konnte, das auf mit NVMe-SSDs vollbestückten Standard-Servern lief. StorPool löste die Hardware-Lebenszyklusmanagement-Probleme, mit denen Atos seit Jahren kämpfte. Das neue Speichersystem lieferte eine Umgebung, die ohne Ausfallzeiten für Wartung immer online ist, auch Hardwareausfälle leicht verkraftet und deshalb eine Hosting-Plattform bietet, die rund um die Uhr erreichbar ist.Mit der neuen, StorPool-gestützten Plattform kann Atos leicht Hardwarekomponenten wie ausgefallene Server oder SSD austauschen und während des Einsatzes Software- und Firmware-Upgrades durchführen, ohne die Anwendungen von Kunden zu beeinträchtigen.Als Ergebnis konnte Atos bemerkenswerte Kosteneinsparungen pro TB für Speicherlizenzen und Wartung erzielen, was insgesamt zu einer Kostenreduktion führte. Atos konnte mit der klassenbesten SDS-Plattform von StorPool einen öffentlichen Cloud-Dienst mit unerreichter Flexibilität, Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit aufbauen. Das Unternehmen konnte den Hardware-Lebenszyklus und das Kostenmanagement rationalisieren, den Betrieb verbessern und für Kunden sichtbare Wartungsfenster und Dienstausfälle eliminieren."Das Produkt von StorPool ist in Bezug auf Kosten, Flexibilität (bedarfsgerechte Skalierbarkeit) und Leistung perfekt. Der zweite Punkt - und für uns gleichermaßen wichtig - ist die Art und Weise, wie das StorPool-Team uns hilft, die fortschrittlichste Hosting-Plattform aufzubauen, und seinen raschen und dedizierten Support im Fall von Problemen.", so Hink Wiersema, Produkt-Manager und Architekt bei Atos.StorPool Storage ist eine agile Speicherplattform, die für eine großmaßstäbliche Cloud-Infrastruktur konzipiert ist und somit Unternehmen dabei hilft, den Wettbewerbsvorteil zu erlangen, den sie brauchen, um sich in ihren Märkten zu behaupten. StorPool transformiert Gruppen von normalen Servern in primäre Speichersysteme. Das StorPool-Team hat Erfahrung bei der Unterstützung verschiedenster Kunden - Anbietern von Managed Services (https://storpool.com/storage-for-msp?utm_source=prnewswire&utm_medium=link&utm_campaign=storpool-atos-announcement), Hosting-Diensten und Cloud-Services sowie Großunternehmen und SaaS-Anbieter.Die gesamte Erfolgsgeschichte finden Sie hier: https://storpool.com/storpool_case-study_atos_2021Pressekontakt:StorPool Storageinfo@storpool.com+1 415 670 9320Original-Content von: StorPool Storage, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/145643/4948277