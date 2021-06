Billerica, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Im Rahmen des größten Deals im Bereich Corporate Learning in Indien hat der branchenführende Anbieter von transformativen Lösungen, MRCC (https://www.mrccgroup.com/), heute die Übernahme von G-Cube (https://www.gc-solutions.net/), einem Vorreiter im Bereich digitales Lernen, bekannt gegeben. Dieser Schritt mit Synergieeffekt feiert die Zusammenführung der fest verankerten Design- und Liefersysteme des 21 Jahre alten Unternehmens G-Cube mit der langjährigen geballten Kompetenz von MRCC im Bereich transformativer Lösungen.G-Cube ist ein Impulsgeber und innovativer Anbieter von eLearning-Lösungen. Seine Kompetenz liegt in der Unternehmensschulung in verschiedenen Branchen und mehreren Geschäftszweigen. Mit seinen über 2 Millionen Abonnenten und mehr als 1200 eLearning-Projekten ist das Unternehmen bekannt für die Entwicklung innovativer eLearning-Lösungen und lernorientierter Strategien, die durch Technologie und Forschung unterstützt werden.Mit dieser strategischen Akquisition hat sich MRCC als beispielloser, weltweit akkreditierter Anbieter von HR-Lösungen und als Berater für kundenorientierte Lösungen etabliert. MRCC freut sich, ein Kraftpaket aus einem bewährten Lösungsportfolio zusammenzustellen, um den sich ständig weiterentwickelnden Geschäftsanforderungen seiner Kunden weltweit gerecht zu werden.Anil Shah, Vorsitzender & CEO der MRCC Group, äußerte sich wie folgt zu der Übernahme: "Wir freuen uns sehr, das Talent und die Erfahrung des G-Cube-Teams bei uns an Bord zu haben. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um Manish, Kapil und dem Team für ihren unterstützenden Ansatz und die absolute Integrität zu danken, die es uns ermöglicht haben, diese spannende Übernahme umzusetzen.Mit der zunehmenden Reife des Corporate-Learning-Marktes planen wir zahlreiche weitere Konsolidierungen, die Fusionen mit gleichgesinnten Unternehmen in der Branche fördern, um die erstklassigen Akteure ganz nach oben zu bringen. Die Zusammenführung des beispiellosen Kundenservice von G-Cube mit den transformativen Lösungen von MRCC wird diesen disruptiven Corporate Learning-Markt unterstützen. MRCC wird diesen Weg weitergehen, um den Wert für seine Kunden zu verbessern."Deeptanshu Tiwari, Executive Vice President der MRCC Group, fügte hinzu: "Wir freuen uns, das außergewöhnlich talentierte Team von G-Cube hier bei MRCC begrüßen zu dürfen. Was die weitere Reise noch spannender macht, ist die Leidenschaft dieses Teams für außergewöhnlichen Kundenservice. Er verkörpert die Vision von MRCC, vereinfachte und dennoch ansprechende transformative Lösungen für langfristigen Kundennutzen zu entwickeln.Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Manish und Kapil. Gemeinsam wollen wir eine Ära beschleunigten Wachstums durch eine breitere Palette integrierter, erstklassiger Lösungen ermöglichen, die Unternehmen dabei unterstützen, Fachkräfte anzuwerben, zu halten und weiterzubilden."Manish Gupta, CEO & Mitbegründer von G-Cube, erläuterte: "Die Zusammenführung von G-Cube und der MRCC Group ist in der Lage, die Corporate Learning-Branche umzugestalten. Die von G-Cube geschaffenen Benchmarks erhalten nun neuen Rückenwind. Unsere Kunden können nun auf ein Höchstmaß an Innovation bauen, das durch die umfassende Erfahrung von G-Cube im Bereich der Schulungen und die Expertise von MRCC beim Lösen branchenspezifischer Herausforderungen auf der ganzen Welt seit über 25 Jahren gefördert wird."Kapil Gupta, Präsident und Mitbegründer von G-Cube, fügte hinzu: "Wir freuen uns über dieses neue Kapitel auf der Reise von G-Cube, die wir vor 21 Jahren begonnen haben. Die globale Reichweite von MRCC sorgt für mehr Wachstumsmöglichkeiten für G-Cube und zu einer besseren Zukunft für alle Mitarbeiter von G-Cube."Informationen zur MRCC GroupDie 1996 gegründete MRCC Group ist ein nach ISO 9001 und ISO 27001 zertifiziertes Unternehmen für transformative Lösungen mit Sitz in Billerica, Massachusetts, USA. Als Vorreiter für vereinfachte, qualitativ hochwertige und zukunftsfähige Lösungen bietet MRCC ein umfangreiches Lösungsportfolio, das Corporate Learning, Bildungsverlagswesen, Technologie und IT-Personal umfasst.Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung ist MRCC ein Lernlösungspartner für 186 Unternehmen weltweit und hat mehr als 40.000 Projekte erfolgreich durchgeführt. Das Fachgebiet von MRCC liegt in der Bereitstellung von maßgeschneiderten, innovativen Lösungen, die hohe Leistung und organisatorische Exzellenz fördern. Pressekontakt:MRCC :Ranika Agarwal+91 (22) 66746674ragarwal@mrccsolutions.comhttps://www.mrccgroup.com/