DGAP-News: Zalando SE / Schlagwort(e): Kooperation

Zalando und Sephora vereinen ihre Kräfte, um europäischen Kund*innen ein einzigartiges Online-Erlebnis für Prestige-Beauty zu bieten



22.06.2021 / 07:00

Zalando und Sephora vereinen ihre Kräfte, um europäischen Kund*innen ein einzigartiges Online-Erlebnis für Prestige-Beauty zu bieten

Sephora wird Zalandos strategischer Partner für Prestige-Beauty (hochwertige Beauty-Produkte)

Das durch Sephora sorgfältig kuratierte Sortiment mehrerer Tausend beliebter Beauty-Produkte von über 300 Prestige- und exklusiven Marken wird Teil von Zalando. Damit wächst das Angebot an Beauty-Produkten für Millionen Zalando Kund*innen

Die Kooperation vereint Beauty und Mode, um die Erwartungen der Kund*innen an Lifestyle-Shopping zu erfüllen

Die Partnerschaft startet in Deutschland im 4. Quartal 2021 und wird ab 2022 auf andere europäische Länder ausgedehnt



BERLIN / NEUILLY SUR SEINE, 22. JUNI 2021 // Zalando, Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle, und Sephora, der weltweit führende Omnichannel-Händler für Prestige-Beauty, geben heute ihre strategische Partnerschaft bekannt. Beide Unternehmen wollen ein einzigartiges Online-Angebot für Prestige-Beauty für Millionen Zalando Kund*innen schaffen und für sie den Online-Einkauf von Beauty-Produkten revolutionieren.

Die Partnerschaft vereint das einmalige Kundenerlebnis und die umfangreiche E-Commerce-Erfahrung von Zalando mit Sephoras sorgfältig kuratiertem Sortiment mehrerer Tausend beliebter Beauty-Produkte von über 300 Prestige- und exklusiven Marken, der Beauty-Erfahrung und der Vertriebsexpertise von Sephora. Die Partnerschaft wird im 4. Quartal 2021 in Deutschland starten und ab 2022 auf andere Zalando Märkte in Europa ausgeweitet.



Sephora ist in 35 Ländern mit 2.000 Filialen weltweit vertreten, davon mehr als 1.000 in Europa. Mit einer innovativen Kuration von Marken, einschließlich neuer Kategorien wie "Good for" und einer riesigen Gemeinde an Beauty-Fans, die dieses maßgeschneiderte Angebot lieben, ist Sephora der renommierteste globale Innovator der Beauty-Branche. Zalando bietet das umfangreichste Sortiment an über 4.000 beliebten Mode- und Lifestyle-Marken für 42 Millionen aktive Kund*innen in 20 Märkten in ganz Europa an - einschließlich bequemer Lieferung, Zahlung und Rücksendung. Zusammen werden Sephora und Zalando ein neues, innovatives Prestige-Beauty-Erlebnis für Millionen Zalando Kund*innen schaffen, indem das stark kuratierte Prestige-Beauty-Sortiment von Sephora mit der Zalando Plattform verbunden wird.



David Schneider, Zalando Co-CEO: "Der Bereich Beauty stellt für uns eine große und aufregende Chance dar. Der Online-Markt für Beauty-Produkte ist in Europa noch kaum erschlossen. Als zentrale Anlaufstelle für Mode und Lifestyle wollen wir Zalando Kund*innen inspirieren und ihnen die Möglichkeit bieten, das perfekte Angebot an Mode- und Beauty-Produkten an einem Ort zu finden. Gleichzeitig wollen wir unseren Markenpartnern eine Plattform für ihren digitalen Erfolg bieten. Die Zusammenarbeit mit Sephora, dem Anbieter der Wahl für viele Beauty-Fans, wird das Beauty-Angebot für unsere Kund*innen nicht nur erweitern, sondern ermöglichen, die angesagtesten und exklusivsten Beauty-Marken zu kaufen und gleichzeitig das exzellente Einkaufserlebnis von Zalando zu genießen."



Martin Brok, Präsident und CEO von Sephora, ergänzt: "Fünfzig Jahre nach der Eröffnung der ersten Filiale beschreitet Sephora erneut neue Wege, wenn es um Prestige-Beauty geht, indem wir uns mit Zalando zusammenschließen, um für die 42 Millionen aktiven Kund*innen von Zalando das ultimative Online-Ziel für Prestige Beauty zu schaffen. Diese Partnerschaft zeigt unsere Ambitionen, uns für ständige Innovationen zum Vorteil unserer Kund*innen einzusetzen. Zalando, inzwischen die erfolgreichste Online-Plattform für Mode in Europa, ist der ideale Partner für uns, denn gemeinsam werden wir unsere Kund*innen inspirieren. Indem wir Mode, Accessoires und Prestige-Beauty unter einem Dach vereinen, bieten wir ihnen die beste Anlaufstelle, um gut auszusehen und sich gut zu fühlen, und das in einer einzigartigen Premium-Umgebung. Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt für unsere europäische Wachstumsstrategie und er zeigt unsere Vision für die Zukunft von Beauty und Handel."



Sephora tritt dem Zalando Partnerprogramm bei und wird für Zalando der strategische Partner für Prestige-Beauty in allen europäischen Ländern, in denen die Partnerschaft aktiv ist. Die langfristig angelegte Kooperation ist Ausdruck einer gemeinsamen Leidenschaft für Innovation und ein einzigartiges, erstklassiges Kundenerlebnis. Beide Unternehmen teilen ähnliche Werte in Bezug auf Nachhaltigkeit, Diversität und Inklusion. Sowohl Zalando als auch Sephora haben sich klare und konkrete langfristige Ziele hinsichtlich eines nachhaltigeren Angebots, der Reduzierung der Umweltauswirkungen in den jeweiligen Betrieben sowie der Schaffung eines inklusiven Erlebnisses für Kund*innen gesetzt.



ÜBER ZALANDO

Zalando ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute rund 42 Millionen aktiven Kund*innen in 20 Ländern Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Unseren Kund*innen bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen suchen wir laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für unsere Kund*innen, Partner*innen und alle anderen Akteure, die Zalando mit uns gestalten wollen. Unsere Vision ist, der Starting Point for Fashion -- die erste Anlaufstelle für Mode -- und eine nachhaltige Plattform mit einer netto-positiven Auswirkung auf Mensch und Erde zu sein.

Corporate Communications

E-Mail: press@zalando.com

ÜBER SEPHORA

SEPHORA hat sich zum weltweit beliebtesten Beauty Retailer entwickelt, der passionierten Beauty-Fans und innovativen Marken ein einzigartiges Shopping-Erlebnis bietet und sie darin bestärkt, mutig ihre Kreativität und Selbstentfaltung auszuleben. 1969 von Dominique Mandonnaud in Frankreich gegründet, beruht das revolutionäre SEPHORA Konzept unter anderem auf einem intensiven Austausch mit dem Kunden. Diesem werden immer wieder neue Produkte von sorgfältig ausgewählten Markenpartnern präsentiert - darunter immerwährende Klassiker, Exklusivmarken-Lieblinge, trendige Favoriten und die heißgeliebte SEPHORA Collection. In den vergangenen 50 Jahren hat sich SEPHORA nicht nur zu einem weltweit führenden Unternehmen im Omni-Retail sondern auch zur beliebtesten Beauty-Community der Welt entwickelt, indem Kundinnen und Kunden immer wieder dazu inspiriert werden, das wachsende Beauty- Universum zu erkunden. An 2.500 Standorten offeriert SEPHORA weltweit in den mit digitalen Innovationen ausgestatteten Beauty Hubs, Bars und Studios Kundinnen und Kunden mehr als 15.000 Produkte. Hier kann man nach Wohlwollen alles anfassen und ausprobieren, personalisierte Services genießen oder sich mit geschulten Beauty Advisors austauschen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, SEPHORA online und auch mobil auf sephora.de zu entdecken und gewährt Zugriff auf das kostenlose Treueprogramm, das einzigartige Belohnungen und Erlebnisse bietet. Die Produkte und Services von SEPHORA schenken Kundinnen und Kunden Selbstvertrauen und ermutigen dazu, sich selbst vollends zu entfalten. Unterstützt werden Konsumenten dabei von dem professionellsten und kreativsten Team der Beauty-Industrie. Zudem gehört das Unternehmen zum weltweit führenden Luxusartikelkonzern LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton. SEPHORAs Einzigartigkeit, Innovationskraft und Unternehmergeist haben die Brand zum Omnichannel-Beauty-Riesen in 35 Ländern gemacht.



Für Presseanfragen:

tbanneliersuderie@sephora.fr