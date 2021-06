Die aktuell längste Serie: Carl Zeiss Meditec mit 11 Tagen Plus in Folge (Performance: 6.54%) - die längste Serie dieses Jahr: Verbio 13 Tage (Performance: 36.72%). Tagesgewinner war am Montag Ibu-Tec mit 8,68% auf 47,60 (73% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 3,48%) vor BioNTech mit 6,44% auf 226,09 (107% Vol.; 1W 2,50%) und Geely mit 5,08% auf 2,72 (114% Vol.; 1W 17,24%). Die Tagesverlierer: Vapiano mit -9,37% auf 0,30 (30% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -17,58%), freenet mit -6,86% auf 20,37 (166% Vol.; 1W -10,26%), GameStop mit -6,29% auf 200,37 (29% Vol.; 1W -12,67%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Nvidia (24780,31 Mio.), Microsoft (14022,4) und Advanced Micro Devices, Inc. (7336,82). Umsatzausreisser nach oben ...

