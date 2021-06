Zwei große Schübe reichten - und innerhalb von nur einem halben Jahr ist der Aktienkurs von IBU-tec advanced materials von rund 10 Euro auf in der Spitze mehr als 50 Euro in die Höhe geschossen. Dabei gibt es nicht wenige Investoren aus der heimischen Spezialwerteszene die sagen, dass die Neubewertung der im Börsensegment Scale gelisteteten ... The post IBU-tec advanced materials: Voll auf Wachstum gepolt appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...