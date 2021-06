Am Nachmittag muss Fed-Chef Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des US-Senats Rechenschaft über das vergangene Halbjahr ablegen und sorgt dadurch für erhöhte Spannung an den Goldmärkten.Der gestrige Wochenauftakt verlief für das gelbe Edelmetall angesichts eines Tagesgewinns in Höhe von einem Prozent relativ erfreulich aus. Weil der Dollar zur Schwäche neigte und die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen auf den niedrigsten Stand seit vier Monaten abgerutscht waren, sorgten "Schnäppchenjäger" ...

