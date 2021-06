Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung Euro 1,19 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend.Auch gegenüber dem Franken kann der Dollar zulegen und wird wieder über 0,92 Franken bei 0,9203 gehandelt. Zum Euro schwächt sich der Franken ebenfalls leicht ab und wird aktuell zu 1,0950 nach 1,0940 Franken am Vorabend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...