Manchmal scheint es so, als würden die Börsen ohne schockierende Nachrichten gar nicht auskommen, vielleicht aber ist es auch einfach so, dass das einfach Teil der Börsen-DNA ist. Der Elektroautobauer Lordstown Motors etwa, ist dafür das jüngste Beispiel. Lordstown ist erst seit Oktober gelistet. Und schon ist eigentlich alles im Argen was so im Argen sein könnte. CEO und CFO sind zurückgetreten, die Börsenaufsichtsbehörde ermittelt. Der Vorwurf: Manipulation von Geschäftszahlen. Die Aktie ist natürlich dementsprechend gefallen wie ein Stein. Sophie Schimansky in New York, berichtet im Gespräch mit Martin Kerscher über die Hintergründe.