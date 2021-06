Der Kraftstoff-Produzent Covenant Energy plant eine Raffinerie, die erneuerbare Rohstoffe wie Pflanzenöl in Diesel umwandelt. Dabei will das kanadische Unternehmen eine Technologie von Haldor Topsoe nutzen. Die neue Anlage soll im kanadischen Saskatchewan entstehen und 6.500 Barrels/d Diesel produzieren. Sie soll Diesel und Flugkraftstoff aus Rapsöl produzieren. Die Produkte generieren so einen geringeren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...