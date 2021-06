Salzburg (ots) - Filmvergnügen im Herzen Salzburgs: Mit einem Open Air Kino am Platzl, der Verleihung des Simon S. Preises im Schloss Mirabell und Filmvorführungen wartet die JUVINALE 21 auf. Eintritt frei!Von 30. Juni bis 03. Juli 2021 findet die dritte Ausgabe des JUVINALE Nachwuchsfilmfestivals (https://www.juvinale.at) statt. Verliehen werden die JUVINALE Awards, dotiert mit € 10.000,- und der Nachwuchsfilmpreis Simon S. der Stadt Salzburg, ebenfalls dotiert mit € 10.000,-.Austragungsorte sind das Filmkulturzentrum DAS KINO (Screenings, Awards), das Platzl (Open Air Sommerkino) sowie der Innenhof des Schlosses Mirabell (Verleihung Simon S.). Die JUVINALE ist offen für alle Debüt- und Abschlussfilmproduktionen von Studierenden und Nachwuchsfilmemacher*innen.Der Großteil der Einreichungen stammt aus Österreich, Südtirol und dem süddeutschen Raum - bis dato gibt es über 100 Einreichungen."Salzburg, der zweitgrößte Medienstandort in Österreich braucht ein Festival wie die JUVINALE, um so auch ein Statement für den jungen Film in Salzburg zu setzen", sagt Markus Weisheitinger-Herrmann, Festivalleitung JUVINALE.Das JUVINALE Filmfestival zeigt den hohen Stellenwert des Kulturgutes Film auf und bietet eine Plattform, die zur Vernetzung, zum Austausch und vor allem zur Förderung des jungen qualitativen Films in Österreich und den angrenzenden Regionen dient.Organisiert wird das Festival vom Salzburger Community TV-Sender FS1 (https://fs1.tv) in Kooperation mit verschiedenen Einrichtungen zur Förderung der Filmkultur in Salzburg und Bayern, wie dem Filmkulturzentrum DAS KINO.Eröffnung JUVINALE 2021Eröffnung JUVINALE - VERLEIHUNG SIMON S. PREISFestival Kalender mit Gesamtprogramm unterhttps://www.juvinale.at/event/Datum: 30.06.2021, 20:30 - 23:00 UhrOrt: Schloss Mirabell , open air Bühne im InnenhofMirabellplatz 1, 5020 Salzburg, ÖsterreichUrl:https://www.juvinale.at/event/verleihung-simon-s-preis/Pressekontakt:Markus Weisheitinger-HerrmannFestivalleitung+43 699 104 160 60office@juvinale.athttps://www.juvinale.atOriginal-Content von: FS1 - Freies Fernsehen Salzburg - Community TV Salzburg Gemeinnützige BetriebsgesmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156693/4948321