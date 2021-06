NEW INSTRUMENT AVAILABLE - 22.06.2021:Das Instrument 3E1 NL0013056914 ELASTIC N.V. EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 22.06.2021: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG LUX0, SettlCurr EUR, CCP Y

The instrument 3E1 NL0013056914 ELASTIC N.V. EQUITY has its first trading date on 22.06.2021: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG LUX0, SettlCurr EUR, CCP Y



NEW INSTRUMENT AVAILABLE - 22.06.2021:Das Instrument 0WF US83192H1068 SMILEDIRECTC. A DL-,0001 EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 22.06.2021: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP Y

The instrument 0WF US83192H1068 SMILEDIRECTC. A DL-,0001 EQUITY has its first trading date on 22.06.2021: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP Y

