Der Bundesrat will am morgigen Mittwoch über die nächsten Lockerungen der Corona-Massnahmen ab Ende Juni entscheiden.Bern - Der Bundesrat will am (morgigen) Mittwoch über die nächsten Lockerungen der Corona-Massnahmen ab Ende Juni entscheiden. Eine zentrale Rolle soll neu das Covid-Zertifikat spielen. Mehrere Kantone begrüssen dies - doch es gibt auch Kritik. Zudem werden einfachere Regeln bei den Veranstaltungen gefordert. Das Covid-Zertifikat für Geimpfte, Genesene und Getestete soll etwa als Bedingung für...

Den vollständigen Artikel lesen ...