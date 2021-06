Die Aktie von Microsoft hat nach dem kurzen Rücksetzer Mitte Mai wieder kräftig zugelegt. Am Montag hat das US-Papier sogar ein neues Allzeithoch erklommen - kurz vor einem wichtigen Event.Bis hoch auf 263,52 Dollar stieg am Montag die Microsoft-Aktie und markierte damit ein neues Allzeithoch. Charttechnisch steht das Papier damit hervorragend da. Der jüngste Rücksetzer Mitte Mai stabilisiert die Aktie bei der Unterstützungszone in der Nähe von 242 Dollar. Dort verläuft aktuell auch der GD100.Trotz ...

