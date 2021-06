DJ Daimler will selbst in Batteriezellfertigung einsteigen - Magazin

FRANKFURT (Dow Jones)--Anders als bislang geplant will Daimler nun wohl doch selbst in die Produktion von eigenen Batteriezellen einsteigen und nicht nur die Akkus montieren. Business Insider berichtet aus Unternehmenskreisen, einer der Gründe für diesen Sinneswandel sei die "katastrophale" Qualität der Zellen gewesen, die der eigentlich geplante chinesische Zulieferer als Muster angeliefert habe. Daimler-Vorstandschef Ola Källenius messe einer eigenständigen Zellproduktion nun mehr Bedeutung bei und habe die entsprechende Entscheidung gefällt, so das Online-Medium.

Unklar sei noch, ob Daimler die Zellen komplett in Eigenregie entwickele oder in Zusammenarbeit mit einem Partner. Auch gebe es bislang keinen Zeitplan.

Daimler wollte sich dazu nicht äußern. Eine Sprecherin zitierte Business Insider mit den Worten, Spekulationen zur Elektrifizierungs-Strategie würden wie immer nicht kommentiert. "Wir werden aber im weiteren Verlauf des Jahres umfassend über unsere Aktivitäten in diesem Segment informieren", sagte sie.

Der Daimler-Chef hatte am Wochenende zu Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten gesagt, es werde an einem schnelleren Zeitplan für einen Ausstieg aus der Verbrennertechnologie gearbeitet.

