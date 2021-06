Das harte Vorgehen der chinesischen Behörden gegen Kryptowährungen beherrscht aktuell das Geschehen bei Bitcoin und Co. Nachdem seit dem Wochenende das Mining-Verbot durchgesetzt wird, nimmt die Regierung nun die Banken ins Visier. Heimische Banken und der Fintech-Riese Ant Group seien aufgefordert worden, keine Dienstleistungen für den Krypto-Handel mehr anzubieten, teilte die chinesische Notenbank am Montag in Peking mit. Die Institute seien bei einem gesonderten Gesprächstermin über die Marschroute ...

