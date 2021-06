Vaduz (ots) - Der Einführungskurs Kindersport wurde am 19. und 20. Juni in der Sportanlage des Schulzentrum Mühleholz II durchgeführt. Am ersten J+S Ausbildungskurs in diesem Jahr nahmen 11 Männer und 6 Frauen aus Liechtenstein und der Schweiz teil. Das versierte Kindersport Experten Team mit dem Kursleiter Wolfgang Meier sowie Claudia Jehle und Christian Rütte vermittelte Grundkenntnisse zum altersgerechten Training mit 5 - 10-Jährigen. Das Lehrmittel für die Theorie wird vom Bundesamt für Sport zur Verfügung gestellt. Der Fokus des Kurses lag auf kindgerechten Lektionen und wie diese geplant und umgesetzt werden können. Die Kinder sollen in den Trainings die Bewegungsgrundformen (laufen, werfen, balancieren etc.) spielerisch und zum Teil mit Musik üben und Muskeln kräftigen können. Mit der absolvierten Theorieprüfung am Sonntag erhielten alle 17 Teilnehmenden die Anerkennung J+S Kindersport.



Wir gratulieren allen Absolventen und wünschen viel Erfolg bei der Umsetzung mit den Kindern im Verein. Die Leiterinnen und Leiter verpflichten sich, regelmässig an Aus- und Weiterbildungen teilzunehmen. Im Rahmen des Jugend und Sport-Breitensportförderprogrammes werden von der Stabsstelle für Sport die Aktivitäten in knapp 50 Organisationen und über 20 Sportarten subventioniert.



