Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Fed-Chairman Powell sieht nachhaltige Erholung der Konjunktur

Die US-Notenbank rechnet in den nächsten Monaten mit verstärktem Jobwachstum und einem Nachlassen des Inflationsdrucks. "Die Konjunktur hat sich nachhaltig verbessert", sagte Notenbankchef Jerome Powell in einer Stellungnahme für den Kongress und verwies auf die Fortschritte bei den Impfungen und die umfangreichen wirtschaftlichen Anreize des Kongresses und der Federal Reserve. Powell wird am Dienstag vor dem Unterausschuss des Repräsentantenhauses zur Corona-Krise erscheinen, um die Bemühungen der Fed zur Stützung der Wirtschaft seit dem Beginn der Pandemie zu erörtern.

Williams will an ultralockerer Fed-Geldpolitik festhalten

John Williams, US-Notenbankgouverneur von New York, ist derzeit nicht bereit, die Unterstützung der Federal Reserve für die Wirtschaft inmitten der Unsicherheit über die Erholung von der Pandemie zurückzuschrauben. "Es ist klar, dass sich die Wirtschaft schnell verbessert, und die mittelfristigen Aussichten sind sehr gut", sagte Williams in einer Rede, die für einen virtuellen Auftritt vorbereitet wurde. "Aber die Daten und Bedingungen sind noch nicht weit genug fortgeschritten, als dass der Offenmarktausschuss seine geldpolitische Haltung der starken Unterstützung der wirtschaftlichen Erholung ändern könnte", sagte er.

Merkel und Draghi unterstützen Aktualisierung von Türkei-Abkommen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der italienische Ministerpräsident Mario Draghi haben bei einer Pressekonferenz Unterstützung für eine mögliche Neuverhandlung des Flüchtlingsabkommens mit der Türkei signalisiert. "Wir müssen schon eine Perspektive eröffnen, wie das weitergeht", sagte Merkel auf eine Frage an sie und Draghi. Die Türkei beherberge sehr viele Flüchtlinge. "Sie hat alles Recht, dafür von uns auch weiter unterstützt zu werden." Man werde dies beim EU-Gipfel Ende der Woche besprechen. "Ich glaube wir sind beide der Meinung, dass wir ohne Kooperation mit der Türkei nicht weiterkommen", betonte Merkel.

Erdogan sieht nach Treffen mit Biden "neue Ära" in Beziehungen zu USA

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sieht nach einem Treffen mit seinem US-Kollegen Joe Biden vor einer Woche eine Verbesserung der Beziehungen beider Länder. "Wir glauben, dass wir die Türen zu einer neuen Ära geöffnet haben, die auf positiven und konstruktiven Beziehungen mit den USA basiert", sagte Erdogan nach einer Kabinettssitzung zu Journalisten. Die beiden Staatschefs waren sich in der vergangenen Woche bei einem Gipfeltreffen der Nato begegnet.

USA erwägen verzögerten Truppenabzug aus Afghanistan wegen Taliban-Angriffen

Angesichts der wieder zunehmenden Gewalt der radikalislamischen Taliban in Afghanistan erwägt die US-Regierung einen langsameren Abzug ihrer Truppen aus dem Land. Das Verteidigungsministerium habe die Lage vor Ort ständig im Blick und sei bereit, flexibel darauf zu reagieren, sagte Pentagon-Sprecher John Kirby in Washington. Das von Präsident Joe Biden gesetzte Ziel, den Truppenabzug bis September abzuschließen, bleibe jedoch in Kraft.

Steuereinnahmen auch im Mai deutlich über Vorjahr

Die deutschen Steuereinnahmen sind im Mai vor dem Hintergrund eines coronabedingt schwachen Vorjahres um 19,1 Prozent gestiegen. Das gab das Bundesfinanzministerium in seinem Monatsbericht bekannt. "Beim Vergleich ist dabei zu beachten, dass das Steueraufkommen im Vorjahresmonat erneut deutlich durch die steuerlichen Maßnahmen zur Abmilderung der Auswirkungen der Corona-Pandemie (wie Stundungen) gemindert war", erklärte das Ministerium.

Union und SPD einigen sich auf Kompromiss bei Energie- und Klimapaket

Union und SPD haben sich auf einen Kompromiss zum Energie- und Klimapaket geeinigt. Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Matthias Miersch, sprach von einer "Brücke für einen schnelleren Ausbau" von Ökostrom in die nächste Legislaturperiode hinein. Mit den zusätzlichen Ausbaumengen für die nächsten zwei Jahre gebe die Koalition der Solar- und der Windenergie einen kräftigen Schub.

GB/Finanzsaldo öffentl. Hand (PSNB) Mai +24,3 Mrd GBP (Vj: +43,8 Mrd GBP)

GB/Finanzsaldo öffentl. Hand (PSNB) Mai PROGNOSE: +27,0 Mrd GBP

GB/Nettomittelbedarf öffentl. Hand (PSNCR) Mai -1,0 Mrd GBP (Vj: +2,8 Mrd GBP)

