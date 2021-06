DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf knapp behauptet

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Rücksetzer am Vortag handelt der Bund-Future am Dienstag im Verlauf erneut etwas leichter. Damit notiert das Anleihebarometer im Juni bisher volatil seitwärts. Impulse liefern die Tapering-Diskussion sowie die Sorge um ein erneutes Ansteigen der Corona-Inzidenz in Folge der Delta-Variante. Im Tagesverlauf treten einige Zentralbanker vor die Mikrofone, hier wird im Handel auf mögliche Hinweise über die zukünftige Zinspolitik geachtet.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert 5 Ticks auf 172,08 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 172,18 Prozent und das Tagestief bei 171,93 Prozent. Umgesetzt wurden rund 26.000 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt einen Tick auf 133,97 Prozent.

June 22, 2021

