Haiger (ots) - Darf's ein bisschen mehr sein? Diese Frage kennt jeder von der Fleisch- oder Käsetheke. ORANIER hat sich diese Frage auch gestellt und eine neue Backofen-Linie entwickelt, die auf allen Ebenen überzeugt. Die neuen Modelle zeichnen sich durch einen extragroßen XL-Backraum in der 80 Liter-Klasse aus. Sie haben neun Einschub-Ebenen mit bis zu vier Vollauszügen in denen Bleche, Rost oder die Fettpfanne Platz finden und den Raum optimal nutzen.Hier gelingt alles immerBei den Topmodellen des deutschen Herstellers moderner Küchentechnik übernehmen auf Wunsch über 100 Automatik-Programme die Regie. Der "Speisenführer" ermöglicht die Vorauswahl nach verschiedenen Kategorien wie rotes oder weißes Fleisch, Fisch, Gemüse, Kuchen oder Pastete. Es gilt nur noch das Lieblingsgericht wie Pizza, Rinderbraten, Lamm oder Soufflé auswählen. Danach wird das Gewicht erfragt und die genaue Garzeit berechnet. Ist die Speise in den Backofen geschoben, übernehmen Algorithmen die Arbeit und melden schließlich, wenn alles auf den Punkt gegart ist.Selbstreinigung oder DampffunktionAusgestattet mit Extras wie der Pyrolyse-Funktion übernimmt das Gerät EBP 9881 die Reinigung selbst. Alles, was beim Schmoren oder Backen herausgespritzt ist, wird innerhalb von 90 Minuten bei über 450 Grad Hitze einfach zu Asche. Und der Ofen EBD 9884 mit Dampf-Funktion sorgt für einen besonderen Genuss, da den Speisen während des Backens beständig Wasserdampf zugeführt wird. Mit dem Ergebnis: Das Brot ist außen kross und innen locker oder der Braten knusprig und zart.pureBLACK - Design mit AuszeichnungBleibt noch der Blick aufs Äußere: Optisch dominiert bei allen Backöfen von ORANIER ein klares, geradliniges Design aus Glas und mattschwarz lackiertem Edelstahl. So setzt die neue pureBLACK-Ausstattung den Trend um, alle Elemente wie Blenden, Leisten, Griffe und selbst die versenkbaren Knebel in stilvollem Schwarz zu halten. Diese elegante Gestaltung überzeugte auch die Jury des German Design Award 2021. So verlieh sie ORANIER die Auszeichnung "Special Mention" in der Kategorie "Excellent Product Design - Kitchen". Mehr zur innovativen Technik und weitere Informationen unter www.oranier.comPressekontakt:Oranier Küchentechnik GmbHDerya Turgay-HerzMarketingleitungOranier Straße 135708 HaigerTel.: +49 (0)2771 2630-0Fax: +49 (0)2771 2630-349E-Mail: marketing@oranier.comOriginal-Content von: Oranier Küchentechnik GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/80773/4948402