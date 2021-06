Die Wiener Börse ist am Dienstag leicht im Plus in den Handel gestartet, wobei positive Vorgaben aus Übersee etwas stützen konnten, nachdem die US-Indizes am Vorabend mit deutlichen Gewinnen aus dem Handel gegangen waren. Auch in Japan wurden zuletzt deutliche Aufschläge präsentiert.Der heimische Leitindex ATX tendierte gegen 9.20 Uhr um 0,13 Prozent etwas höher bei 3.453,74 Punkten. Der ATX-Prime ...

