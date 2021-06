Bei Traumhaus steht eine Kapitalerhöhung in den Startlöchern. Vom 23. Juni bis zum 9. Juli bietet die Immobiliengesellschaft Investoren fast 238.000 neue Aktien an. Der Bezugspreis je Aktie liegt bei 17,10 Euro. So können brutto fast 4,1 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...