Seit September ist Ralph Hamers an Bord, seit November ist er Chef der UBS. Seither knirscht es im Gebälk der größten Schweizer Bank. Hamers, der bisher keine eigenen Gefolgsleute in der Führungsspitze untergebracht hat, soll sich dem Vernehmen nach immer wieder mit eigenen Ideen nicht durchsetzen können.Pläne des vormaligen ING-Chefs, das Wealth Management der Eidgenossen nach unten in Richtung mehr Retail zu öffnen, sollen an Iqbal Khan gescheitert sein. Der Co-Chef der wichtigsten UBS-Sparte ist zwar erst kurz vor Hamers von der CS zur UBS gewechselt, sitzt dort ...

Den vollständigen Artikel lesen ...