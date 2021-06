DJ MÄRKTE ASIEN/Börse Japan von Vortageseinbruch fast komplett erholt

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Überwiegend erholt von den Vortagesverlusten haben sich die Börsen in Ostasien und Australien am Dienstag gezeigt. Rückenwind kam von der Wall Street. Dort hatten die Kurse am Montag Boden gutgemacht, weil Konjunkturoptimismus die Oberhand über Inflations- und Zinsängste gewann, zumal einige Vertreter der US-Notenbank die zuletzt falkenhafteren Töne etwas abmilderten.

Angeführt wurden die Börsen der Region vom Tokioter Aktienmarkt, wo der Nikkei-225-Index um 3,1 Prozent auf 28.884 Punkte stieg. Am Vortag war der Index allerdings auch überraschend massiv um fast 3,7 Prozent eingebrochen. Nachdem die Covid-Impfquoten in Japan gestiegen seien, hätten die dortigen Anleger wieder Vertrauen in die Erholung der Wirtschaft und den Aktienmarkt gefasst, erklärten Marktteilnehmer die Kursgewinne vom Dienstag. Unterstützend habe auch der zum Dollar wieder leicht schwächere Yen gewirkt.

Schwächere Technologiewerte bremsen Börse Hongkong

In Sydney verbesserte sich der S&P/ASX-200 um 1,5 Prozent. In Seoul rückte der Kospi um 0,7 Prozent vor, getragen auch von optimistischen Erwartungen an die bevorstehende Bilanzsaison zum zweiten Quartal. Die Börse in Schanghai schloss 0,8 Prozent im Plus, der Aktienmarkt in Hongkong tendierte dagegen im späten Handel knapp behauptet. Dort bremsten Verluste der Technologiewerte die Erholung. So ging es in Hongkong mit dem Schwergewicht Tencent um 2,5 Prozent abwärts. Alibaba sanken um 0,8 Prozent.

Anleger greifen zu Konjunkturzyklikern und Banken

Gesucht waren Konjunkturzykliker, etwa Aktien der Stahl- und Autobranche. Die Aktien der südkoreanischen Stahlhersteller Posco und Hyundai Steel stiegen um 1,6 und 4,1 Prozent. Der Kurs von JFE kletterte in Tokio um 3,3 Prozent. Ebenfalls dort rückten Nippon Steel um 3,4 Prozent vor. Suzuki Motor sprangen um 7,4 Prozent. Der Kurs des südkoreanischen Autokonzerns Hyundai Motor schloss 3,4 Prozent höher.

Im Zuge von Zinserhöhungspekulationen befanden sich auch Bankenwerte auf der Gewinnerseite. In Sydney verbuchten die Aktien der vier größten australischen Banken Kursgewinne von 1,2 bis 2,2 Prozent. Für die Aktie von Mitsubishi UFJ Financial ging es in Tokio um 3,3 Prozent aufwärts.

In Sydney profitierten Milton Corp (+16 Prozent) vom geplanten Zusammenschluss der Investmentgesellschaft mit Wettbewerber Washington H. Soul Pattkinson (+0,8 Prozent).

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.342,20 +1,48% +11,5% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 28.884,13 +3,12% +2,1% 08:00 Kospi (Seoul) 3.263,88 +0,71% +13,6% 08:00 Schanghai-Comp. 3.557,41 +0,80% +2,4% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.431,67 -0,20% +4,7% 10:00 Taiex (Taiwan) 17.075,55 +0,07% +15,9% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.114,39 -0,11% +9,6% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.576,64 +0,28% -3,4% 11:00 BSE (Mumbai) 52.899,63 +0,62% +10,5% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:35 % YTD EUR/USD 1,1902 -0,14% 1,1919 1,1871 -2,6% EUR/JPY 131,35 -0,09% 131,47 130,56 +4,2% EUR/GBP 0,8567 +0,18% 0,8552 0,8593 -4,1% GBP/USD 1,3892 -0,32% 1,3937 1,3814 +1,6% USD/JPY 110,38 +0,07% 110,31 109,99 +6,9% USD/KRW 1133,20 +0,08% 1132,25 1134,41 +4,4% USD/CNY 6,4718 +0,08% 6,4669 6,4690 -0,8% USD/CNH 6,4763 +0,16% 6,4662 6,4753 -0,4% USD/HKD 7,7655 +0,01% 7,7650 7,7644 +0,2% AUD/USD 0,7513 -0,37% 0,7540 0,7493 -2,5% NZD/USD 0,6983 -0,14% 0,6993 0,6955 -2,8% Bitcoin BTC/USD 32.603,54 +3,53% 31.493,28 32.905,01 +12,2% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,72 73,66 +0,08% 0,06 +51,9% Brent/ICE 75,16 74,90 +0,35% 0,26 +46,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.780,72 1.783,23 -0,14% -2,51 -6,2% Silber (Spot) 25,88 25,98 -0,39% -0,10 -2,0% Platin (Spot) 1.058,25 1.054,55 +0,35% +3,70 -1,1% Kupfer-Future 4,19 4,18 +0,06% +0,00 +18,7% ===

