Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die veränderte Zinsfantasie in den USA hat in den letzten Tagen Spuren in vielen Marktsegmenten hinterlassen, so die Analysten der Helaba.Während die Renditen bei langen Laufzeiten meist rückläufig gewesen seien, seien die ASW-Level tendenziell gestiegen. Ausgehend von den Govies sei dies bei EU-Ware und Sub-Sovereigns besonders deutlich geworden. Erneut habe sich dagegen das Covered-Bond-Segment als Hort der Stabilität herausgestellt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...