Die Wiener Börse hat am Dienstagvormittag leicht im Plus tendiert. Es standen positive Vorgaben aus Übersee, wo in den Vereinigten Staaten der Dow Jones um mehr als eineinhalb Prozent hinaufgeklettert war und in Japan der Nikkei-225 um gar drei Prozent hinzugewonnen hatte, einer verhaltenen europäischen Börsenstimmung gegenüber.Der heimische Leitindex ATX tendierte gegen 9.35 Uhr um 0,22 Prozent etwas ...

Den vollständigen Artikel lesen ...