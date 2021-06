Gent, Belgien (ots/PRNewswire) - Reisen Sie virtuell um die Welt mit der neuen Live-Show-Streaming-FunktionDie Chat- und Video-App Ablo hat ihre neueste Funktion vorgestellt. Durch eine "Live-Guide-Show" können Menschen live gehen und ein Guide für ihr Land werden. Da sich die ganze Welt danach sehnt, wieder reisen zu können, kommt dieses Feature zur perfekten Zeit.Ein zwangloses Gespräch mit jemandem in einem Land zu führen, das nicht das eigene ist, ist etwas, was die Welt schon lange nicht mehr geschafft hat. Die beste Art und Weise, ein Land kennenzulernen, ist jedoch, mit Einheimischen zu sprechen. Das ist genau das, was Ablo im Sinn hatte, als es sein neues Live-Streaming-Feature entwickelte. Durch eine "Live-Guide-Show" können Benutzer ihr Land und ihre Kultur in Echtzeit teilen. Der Streamer, oder "Live-Guide", wie Ablo ihn nennt, wird zum virtuellen Guide für die Zuschauer. Während einer Live-Show können Menschen die besten Hot Spots ihres Landes teilen, ihr Essen, ihre Mode und Kultur zeigen oder einfach nur chatten und sich mit Menschen aus der ganzen Welt verbinden.Erkunden Sie die Welt, indem Sie mit Einheimischen Zeit verbringenDie Benutzer können mit Ablo virtuell um die Welt reisen und entdecken, was es da draußen gibt, direkt an der Quelle. Streaming auf Ablo ist keine einseitige Unterhaltung. Während einer Live-Guide-Show können Zuschauer dem Live-Stream beitreten und Fragen an die streamende Person stellen. Dadurch entsteht eine authentische Atmosphäre, als wäre der Zuschauer in diesem Moment am Standort des Live-Guides. Ablo nimmt auch jede Sprachbarriere, denn - wie überall in der App - übersetzt Ablo das Gespräch live."Die Menschen verspüren mehr denn je einen starken Drang, die Welt zu erkunden, zu sehen, was es da draußen gibt, und es gibt keinen besseren Weg, die Welt zu entdecken, als durch Gespräche mit Einheimischen. Mit unserer neuen Live-Guide-Show-Funktion möchten wir, dass die Menschen sich mitteilen, ihre Kulturen miteinander teilen und echte Geschichten erzählen", Joost Roelandts - CEOEndlose VerbindungenDer Gewinner der "Besten App des Jahres 2019" von Google Play wurde bereits von über 29 Millionen Menschen weltweit heruntergeladen, die damit in 233 Länder reisen können, ohne jemals ihr Zuhause zu verlassen. Man kann mit Sicherheit sagen, dass es auf Ablo immer jemanden gibt, mit dem man reden kann. Besonders gut läuft die App bei Menschen zwischen 18 und 24 Jahren, den sogenannten Gen Z-Erwachsenen.Es ist offensichtlich, dass Ablo Menschen zusammenbringt, die sich nicht einfach auf der Straße über den Weg laufen würden, und somit hilft, eine offene Welt zu schaffen.Über AbloAblo ist eine Chat- und Video-App, die Sie um die Welt führt. Die App verbindet Sie mit Menschen aller Nationalitäten und lässt Sie in Ihrer eigenen Sprache sprechen, die App übersetzt Ihre Unterhaltungen live. Ablo öffnet Ihre Welt.Um die App herunterzuladen, besuchen Sie bitte https://ablo.live/.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1535542/Ablo_app.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1534015/LiveGuideShow.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1534014/LiveGuideShow_Mockup.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1534012/Ablo_Logo.jpgPressekontakt:Massive Media Matchpress@ablo.live+32-02 400 43 21Original-Content von: Ablo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139908/4948531