DGAP-News: Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen e.V. / Schlagwort(e): Marktbericht/Jahresergebnis

Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen e.V.: Leasing-Branche unterstützt den Aufbruch der Wirtschaft



22.06.2021 / 11:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



BDL-Jahresbericht veranschaulicht, wie Leasing-Gesellschaften Zukunftsinvestitionen für ihre Kunden realisieren und als Investitionsmotor der Wirtschaft wirken Berlin, 22. Juni 2021 - "Die Leasing-Wirtschaft hat sich während der Corona-Pandemie als Partner des Mittelstandes bewiesen. Unsere Unternehmen haben ihre Kunden dabei unterstützt, resilienter aus der Krise aufzubrechen und sich für die Post-Corona-Zeit gut aufzustellen", erklärt BDL-Hauptgeschäftsführerin Dr. Claudia Conen bei der Vorstellung des Jahresberichts 2021. Es sei der Innovationskraft des deutschen Mittelstandes zuzuschreiben, dass viele Unternehmen in der Corona-Krise neue Geschäftsideen entwickelt haben: Eventagenturen richteten Studios für Live-Streams ein, um Veranstaltungen kurzerhand ins Internet zu verlegen, Unternehmen produzierten Masken und Schutzkleidung "Made in Germany", Webshops wurden in Windeseile umgesetzt, Online-Supermärkte mit Lieferservice boomten, Musikschulen starteten Einzelunterricht in Bussen mit Luftfilteranlagen etc. Nicht zuletzt schlossen auch Unternehmen der Gesundheitsbranche strategische Partnerschaften mit Leasing-Gesellschaften, damit Krankenhäuser und Praxen in notwendige Medizintechnik investieren konnten. Diese und viele weitere Ideen mussten - angesichts der wirtschaftlichen Lage - liquiditätsschonend finanziert werden. Leasing-Branche gewinnt Marktanteile "Leasing ist ein Investitionsmotor für den Aufbruch der Wirtschaft, was der Jahresbericht des BDL mit zahlreichen Kundenbeispielen aus verschiedenen Branchen belegt", führt Dr. Conen aus. Entsprechend stieg 2020 die Mobilien-Leasingquote, der Leasing-Anteil an den Ausrüstungsinvestitionen, auf 25,2 Prozent, während das Neugeschäftsvolumen infolge von Corona rückläufig (-8,6 Prozent) war. "Die Mehrzahl der Unternehmen haben ihre Investitionspläne aufgrund der unsicheren Situation aufgeschoben, aber wenn investiert wurde, nutzten sie verstärkt Leasing", erläutert Dr. Conen die Marktzahlen 2020. Insgesamt erzielte die Branche im vergangenen Jahr ein Neugeschäft von rund 70 Mrd. Euro. Welche Voraussetzungen für die Erholung der Investitionen notwendig sind, beschreibt Prof. Dr. Michael Grömling vom IW Köln in seinem Gastbeitrag. Weitere Gastautoren aus Politik und von Verbänden erweitern im Jahresbericht der Leasing-Branche den Blickwinkel: So gibt Elisabeth Winkelmeier-Becker, Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie, einen Überblick über die wirtschaftspolitischen Maßnahmen der Bundesregierung, um die Corona-Krise zu bewältigen sowie die Transformation der deutschen Wirtschaft zu unterstützen. Zudem beschreibt sie die wichtige Rolle, der Leasing dabei zukommt. Karine Rübner, Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW), erläutert das digitale Mindset, das für die digitale Transformation im Post-Corona-Zeitalter benötigt wird. Marc S. Tenbieg, Deutscher Mittelstands-Bund (DMB), zeigt auf, wie eine kollektive Aufbruchstimmung im Mittelstand entstehen kann. Ergänzend berichten Leasing-Experten, welche Lehren sie aus der Krise gezogen, wie sich die Kundenbedürfnisse geändert haben und welche Themen die Wirtschaft und die Branche in der Post-Corona-Zeit beschäftigen. IoT-basierte Finanzierung stärkt Leasing-Bedeutung für digitale Transformation Die Digitalisierung hat während der Pandemie einen deutlichen Schub erhalten. Auch innovative nutzungsbasierte Finanzierungsmodelle wie "Pay-per-Use" wurden verstärkt nachgefragt. Dr. Lars Rüsberg erläutert in seinem Beitrag über IoT-basierte Finanzierung, wie das Internet of Things eine Echtzeit-Kommunikation mit z. B. der finanzierten Maschine ermöglicht und Leasing in seiner Bedeutung für die Finanzierung der digitalen Transformation der Wirtschaft stärkt. In weiteren Berichten im Jahresbericht wird die Leasing-DNA beschrieben, auf aktuelle Rahmenbedingungen der Branche eingegangen sowie der Leasing-Verband und seine mittelständischen Mitglieder vorgestellt. BDL-Präsident Kai Ostermann und BDL-Hauptgeschäftsführerin Dr. Claudia Conen erörtern in einem Interview, welche Handlungsempfehlungen sie der Politik für die Bundestagswahl mit auf den Weg geben und warum der BDL einen seiner Schwerpunkte in der "Mobilität" sieht. Der Jahresbericht ist unter der Webadresse https://jahresbericht.leasingverband.de/ zu lesen. Kontakt:

Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen

Heike Schur, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Tel. 030 / 20 63 37-22, schur@leasingverband.de Kontakt:Bundesverband Deutscher Leasing-UnternehmenHeike Schur, Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel. 030 / 20 63 37-22, schur@leasingverband.de

22.06.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de