Jeden Dienstag blicken wir im Coding-Briefing für unsere Pro-Member auf ein dringendes Thema der IT. Heute geht es um Kryptokriege und den Staatstrojanerbeschluss der Großen Koalition. Den Impuls gab eine letzte Woche veröffentlichte Sicherheitslücke im veralteten Mobilfunkstandard GPRS. Forscher haben eine Sicherheitslücke im Verschlüsselungsalgorithmus des mittlerweile veralteten Mobilfunkstandards GPRS entdeckt. Ihre Erkenntnisse beschreiben sie in einem vergangene Woche veröffentlichten Paper. Die Analyse der Forscher zeigt erstmals öffentlich, dass sich via des Algorithmus GEA-1 verschlüsselte E-Mails, Suchmaschinenanfragen oder der Datenverkehr via Facebook leicht ...

